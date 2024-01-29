32 ألف حاج حصة السودان لحج هذا العام

الخرطوم: السوداني

كشف وزير الشؤون الدينية والاوقاف د. أسامة.حسن البطحاني، إن حصة السودان لحج هذا العام 1445 هجرية تبلغ 32 ألف حاج.

وقال في حوار مع وكالة السودان للأنباء، إنّ السلطات السعودية حددت النسبة بواقع ألف حاج لكل مليون مواطن.

وأعلن بدء إجراءات التقديم للحج حسب طلب السلطات السعودية بضرورة أن يكون التقديم مبكراً من بداية شعبان، وذلك ليتم تحديد إعداد وتوفير الخدمات لهم حسب الحصة.

وأكد أن الحج والعمرة كوّنت غرفة لإدارة الحج وترتيباته من ولاية البحر الأحمر، وهي على تواصل مع إداراتها بالولايات، مؤكداً أن عدداً من الولايات أعلنت إجراءات التقديم رغم الحرب وتأثيراتها على الإجراءات وعملية التقديم، وقال إنّ الولايات المتأثرة بالحرب تباشر إجراءات التقديم من الولايات المستقرة.

وأوضح أن تكلفة حج هذا العام سيتم تحديدها بعد عشرة أيام عبر مؤتمر صحفي مشترك للوزير وأمين عام الحج والعمرة.

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