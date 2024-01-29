هيئة محامي دارفور: التدابير والإجراءات التي تصدر من المؤسسات الدولية والدول لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب بالسودان (بلا قيمة فعلية)

القاهرة: السوداني

قالت هيئة محامي دارفور وشركاؤها، إنّ التدابير والإجراءات التي تصدر من المؤسسات الدولية والدول لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب بالسودان (بلا قيمة فعلية) على الرغم من أنها ظلت (تثمنها).

وأدرجت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، اسم وزير الدولة السوداني السابق للداخلية في عهد نظام عمر البشير، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، أحمد محمد هارون، ضمن برنامج مكافآت جرائم الحرب. وقالت إنها تقدم مكافآت تصل إلى خمسة ملايين دولار مقابل أي معلومات تؤدي إلى اعتقال أو نقل بعض الأفراد الأجانب المطلوبين لارتكابهم جرائم حرب وإبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية.

وأضافت الهيئة أنّها ستنظر في البيان الصحفي الصادر من وزارة الخارجية الأمريكية اليوم بشأن المطلوب لدى محكمة الجنائية الدولية أحمد هارون.

وتابعت في تصريح صحفي، أنها (ستبحث) في مدى جدوى التدابير والإجراءات التي تصدر من وقت لآخر من بعض مؤسسات العدالة الدولية والدول بشأن مكافحة الإفلات من العقاب في الجرائم المرتبطة بالسودان والسودانيين، بما في ذلك البيان الصادر اليوم من وزارة الخارجية الأمريكية.

ونوّهت أنّها ظلّت تُثمِّن التدابير والقرارات والإجراءات التي تصدر من المؤسسات الدولية والدول لمكافحة ظاهرة الإفلات من العقاب بالسودان، ولكن ظلت هذه التدابير والإجراءات بلا قيمة فعلية.