مندوب السودان في الأمم المتحدة: أشعر بالقلق في عدم تسمية مدعي الجنائية ميليشا الدعم السريع بالجرائم التي ارتكبتها في الجنينة وبقية إقليم دارفور

مندوب السودان في الأمم المتحدة: على مدعي الجنائية أن يطير من تشاد إلى بورتسودان، لمقابلة الحكومة، وهو لم يذكر لمجلسكم الموقر أنه طلب زيارة السودان 4 مرات ولكنه تخلّف عن الزيارة

مندوب السودان في الأمم المتحدة: عندما قابل مدعي الجنائية، رئيس مجلس السيادة في نيويورك، اتفق معه على الارتباط الإيجابي، لكن المدعي حتى الآن لم يشرع في تنفيذ هذا الارتباط.. وساوى في اعتقاده بين الجرائم التي ترتكبها المليشيا وبين الجيش السوداني وهذا أمرٌ خاطئٌ

مندوب السودان في الأمم المتحدة: الدعم السريع تسبّبت في إبادة ما بين 10 إلى 15 ألف شخص من قبيلة المساليت وفق تقرير خبراء الأمم المتحدة وبالرغم من ذلك لم يسمهم مدعي الجنائية في تقريره