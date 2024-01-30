الفريق أول البرهان من رئاسة الفرقة 11 مشاة بخشم القربة: إلى قائد التمرد سنلاحقك ونحاسبك ونحملك المسؤلية لكل ما قمتم به من سرقه ونهب وقتل وإغتصاب

* قائد التمرد لولا القوات المسلحة لن يعرفه احد لذلك نحذرك لا تشتم الجيش ولا تتعدى عليه والجيش سيهزمك

* رأس الفتنة وزعيم هولاء المجرمين يكذب.. هم من يهاجمون المواطنيين العزل

* قائد التمرد أسس لحرب قذرة الغرض منها تفكيك الروابط الاجتماعية بين المجتمع السوداني المسامح

* قائد التمرد كل ما يفشل في معركة يبحث عن القبائل ويبث العنصرية والنعرات القبلية بين المقاتلين

* قائد التمرد خائن والتاريخ يشهد له بذلك

* جرائم مليشيا الدعم السريع لن ينساها الشعب السوداني أبداً لانها جرائم وانتهاكات غير اخلاقية ولا تشبهه

* رسالتنا للقوى السياسية التي تقف مع قائد التمرد انه سيخونكم كما خان من قبلكم

* اي تفاوض لن يرضي الشعب السوداني وقائم على أسس قوية ومتينة تحفظ للشعب السوداني حقوقه من الخروج من المنازل وارجاع المنهوبات والاعيان المدنيه ومحاكمة القتلة من المتمردين الذين قتلوا المواطنيين في كل بقاع السودان غير مقبول

* نحن مع التفاوض الذي يحفظ حقوق المواطنيين

* اذا التفاوض لم يرجع حقوق المواطنيين سنجلب لهم حقوقهم بالقوة والقتال مع المتمردين

* المتمردون هاجموا قرى الجزيرة التي لا يوجد بها جيش، قتلوا المواطنيين ونهبوا منازلهم واغتصبوا الحرائر من بناتنا

* المتمردون والمتعاونون معهم قاموا بسرقة ونهب املاك وقوت الشعب السوداني واصبح المواطن نازحا بالداخل والخارج

* الجميع يعلم من بدء وخطط لهذه الحرب لكن المتمردين المجرمين يكذبون نقول لهم انتم من بداءتم هذه الحرب

* رسالتنا للسياسيين لا تبحثوا للحلول من الخارج لن تنفعكم تعالوا واجلسوا مع اهليكم والقوى السياسية بالداخل للوصول الي حلول مرضية لجميع الشعب السوداني

* لن تفرض علينا اي جهة خارجية الحلول

* منظمة الايقاد اي مبادرة منها لا تعنينا وهذه المنظمة غير معنية بالشأن السوداني

* الحل والتفاوض داخل السودان ولن نسافر للإلتقاء بأي شخص بالخارج اي لقاء يتم داخل الوطن وهذه الرسالة لحمدوك ومن معه اي لقاء يتم بالداخل مع الشعب السوداني

* التحية للرئيس الاريتري اسياس افورقي وشعبه لوقوفهم مع الشعب السوداني في هذه الأزمة ووقفته الوطنية المشرفة والاخوة في جنوب السودان وكثير من الدول الصديقة

* نحن في القوات المسلحة والشعب السوداني ذاهبون إلى الامام لدحر هذا التمرد القبيح

* التحية لكل شباب بلادي الذين استجابو لنداء القوات المسلحة واصبحو جزء من قواتهم المسلحة لمجابهة هذا التمرد

* التمرد استهدف المواطنيين والبنية التحتية

* القوات المسلحة تتقدم بخطى ثابته لإنهاء هذا التمرد وطرده نهائياً من مكان تواجده وسنتحرك من كل الجهات من دارفور ومن ولايات الشرق وولايات الوسط وولايات الشمال مسنودين بإرادة وعزيمة من الشعب السوداني

* نقول للشعب السوداني القوات المسلحة لن تبدل مواقفها ولن تتراجع ولن تنسى ولن تغفر لكل من انتهك عرض الشعب السوداني وسرق أملاكه ونهبها وهدد أمن المواطنين

* الجميع يعلم ويشاهد افعال التهديد والسلب والنهب والقتل وكل شي قبيح من هولاء المتمردين من ميلشيا الدعم السريع

* التحية لجنودنا في القوات المسلحة في بابنوسة فقد لقنوا العدو درس لن ينساه.

شارك الخبر