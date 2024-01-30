البرهان: الجيش يتقدم بخطىً ثابتة وقائد التمرد لولا الجيش لن يعرفه أحد

الخرطوم: السوداني

قال رئيس مجلس السيادة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة تتقدم بخطىً ثابتة لإنهاء هذا التمرد وطرده نهائياً من مكان تواجده، وستتحرك من كل الجهات من دارفور ومن ولايات الشرق وولايات الوسط وولايات الشمال، مسنودين بإرادة وعزيمة من الشعب السوداني الذي اصطف حول قواته المسلحة لمواجهة هؤلاء المتمردين.

وأضاف البرهان لدى مخاطبته ضباط وجنود الفرقة 11 مشاة بكسلا اليوم الثلاثاء، أن قائد التمرد لولا القوات المسلحة لن يعرفه أحدٌ، لذلك نحذرك لا تشتم الجيش ولا تتعدى عليه والجيش سيهزمك، مشيراً إلى أنّ قائد التمرد أسس لحربٍ قذرةٍ، الغرض منها تفكيك الروابط الاجتماعية بين المجتمع السوداني المسامح.

وتابع البرهان: “إلى قائد التمرد سنلاحقك ونحاسبك ونحملك المسؤولية لكل ما قمتم به من سرقة ونهب وقتل واغتصاب”.

وقال: “رأس الفتنة وزعيم هؤلاء المجرمين يكذب ويتحدث أن المواطنين يأتون إلى مواقعنا، هذا حديث إجرامي، هم من يهاجمون المواطنين العُزّل”.

وأكد أن جرائم مليشيا الدعم السريع لن ينساها الشعب السوداني أبداً، لأنها جرائم وانتهاكات غير أخلاقية ولا تشبهه.

وقال البرهان إن قائد التمرد خائن والتاريخ يشهد له بذلك، مُشيراً إلى أن رسالتهم للقوى السياسية التي تقف مع قائد التمرد أنّه سيخونكم كما خان من قبلكم.

وأكد أن أي تفاوض لن يرضي الشعب السوداني وقائم على أسس قوية ومتينة تحفظ للشعب السوداني حقوقه من الخروج من المنازل وإرجاع المنهوبات والأعيان المدنية ومحاكمة القَتَلَة من المتمردين الذين قتلوا المواطنين في كل بقاع السودان غير مقبول.

وقال: “نحن مع التفاوض الذي يحفظ حقوق المواطنين، واذا التفاوض لم يرجع حقوق المواطنين سنجلب لهم حقوقهم بالقوة والقتال مع المتمردين”، مشيراً إلى أن المتمردين هاجموا قرى الجزيرة التي لا يوجد بها جيش، وقتلوا المواطنين ونهبوا منازلهم واغتصبوا الحرائر من بناتنا، وتابع: “المتمردون والمتعاونون معهم قاموا بسرقة ونهب أملاك وقوت الشعب السوداني وأصبح المواطن نازحاً بالداخل والخارج”.

وأضاف: “الجميع يعلم من بدأ وخطط لهذه الحرب، لكن المتمردون المجرمون يكذبون، نقول لهم انتم من بدأتم هذه الحرب”.

وقال: “الحل والتفاوض داخل السودان ولن نسافر للالتقاء بأي شخص بالخارج، أي لقاء يتم داخل الوطن وهذه الرسالة لحمدوك ومن معه، أي لقاء يتم بالداخل مع الشعب السوداني”.

وأوضح البرهان أنّ أيِّ جهة خارجية لن تفرض عليهم حلول، لافتاً إلى أن أي مبادرة من منظمة الإيقاد لا تعنيهم، وهذه المنظمة غير معنية بالشأن السوداني.

وأشاد البرهان بالرئيس الإريتري أسياس أفورقي وشعبه لوقوفهم مع الشعب السوداني في هذه الأزمة، ووقفته الوطنية المشرفة والإخوة في جنوب السودان وكثير من الدول الصديقة.