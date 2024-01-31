غوتيريش يدعو السودان وجنوب السودان لإجراء تحقيق حول أحداث العنف في أبيي

متابعات: السوداني

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، حكومتي السودان وجنوب السودان وبمساعدة يونيسفا لإجراء تحقيق في أحداث العنف التي شهدتها منطقة أبيي المتنازع عليها بين البلدين، وقُتل خلالها اثنان من أفراد حفظ السلام والعديد من المدنيين، فضلاً عن مقتل نحو 42 وجرح العشرات.

وقال المتحدث باسم الأمين العام، ستيفان دوجاريك، إن غوتيرش أدان الهجوم على حفظ السلام “يونيسفا”، ودعا إلى تقديم الجناة للعدالة، ونبه جميع الأطراف بأن الهجمات على أفراد حفظ السلام الأمميين قد تشكل جرائم حرب.

وفى وقتٍ سابقٍ، أعلنت حكومة جنوب السودان، مقتل 42 شخصاً على الأقل في اشتباكات يوم السبت بين شباب مسلحين من قبيلة دينكا تويك ودينكا نقوك.

وفي السياق، دانت سفارات كل من حكومة النرويج والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية، في بيان بشدة، سلسلة الهجمات المسلحة التي وقعت يومي 27 و 28 يناير على قاعدة قوة الأمم المتحدة الأمنية المؤقتة لأبيي “يونيسفا”.