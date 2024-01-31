السعودية تقدم أكثر من (70%) من منح المساعدات الطبية والدوائية القادمة إلى السُّودان

بورتسودان: السوداني

قال سعادة السفير السعودي بالسودان، علي بن حسن جعفر، إنّـه في إطار التوجيهات السامية الكريمة من لدن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، يستمر العون الإنساني لدعم أشقائنا السودانيين من خلال مركز الملك سلمان للإغاثة والأنشطة الإنسانية عبر مساعدات إنسانية إغاثية وطبيه عاجلة، حيث تمّ قبل يومين تدشين برنامج جراحة المسالك البولية بمعدل (100) عملية في مستشفى عثمان دقنة، يتبعها تدشين برنامج عمليات الغدد الدرقية بمعدل (100) عملية.



وأوضح السفير أن مجموع المساعدات الطبية والدوائية التي تمّ استلامها من قِبل وزارة الصحة الاتحادية تفوق (70%) من مجموع المساعدات الطبية التي تم استلامها من الدول المانحة.

وأضاف في تصريح لـ(السوداني): سوف يتم تدشين ما مجموعه (300) ألف سلة غذائية يوم الأربعاء القادم، إضافةً إلى مجموع السلال الغذائية التي تمّ توزيعها على عدد من الولايات السُّودانيَّة.

وتجرى الآن أخذ المُوافقات اللازمة لفسح استلام مساعدات طبية لعدد من المستشفيات في ولايات الشرق “البحر الأحمر وكسلا والمصارف”.

الجدير بالذكر أنّه تم تقديم منحة قمح سعودية و100 مليون دولار لدعم مواد غذائية للمستفيدين في السودان، إضافةً إلى برنامج حفر (500) بئر مياه في عموم السودان.