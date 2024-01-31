الأمم المتحدة: الحرب أدت لنزوح 8 ملايين سوداني

الخرطوم: السوداني

أعلن المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، فيليبو غراندي في بيان الأربعاء، أن المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع في السودان أدت إلى نزوح «حوالي ثمانية ملايين» شخص، وذلك خلال زيارة له إلى إثيوبيا.

وأضاف غراندي “سمعت قصصاً مؤلمة عن فقدان عائلة وأصدقاء ومنازل وسبل العيش، لكن وسط هذا اليأس، لمست أيضاً تصميم اللاجئين على المضي قدماَ إذا قدمنا لهم الدعم والفرص”.

ومنذ 15 أبريل 2023، أدت الحرب في السودان إلى مقتل أكثر من 13 ألف شخص بحسب «مشروع بيانات مواقع النزاعات المسلحة وأحداثها» (أكليد)، وهي منظمة غير حكومية يستند إلى حصيلتها مكتب الأمم المتّحدة للشؤون الإنسانية «أوتشا».