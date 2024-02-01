القضارف تُعلن تكوين القُـرى الدفاعية لمُواجهة المليشيا

القضارف: رحاب فريني

أعلنت المقاومة الشعبية المسلحة بولاية القضارف، عن تكوين القُرى الدفاعية، على غرار تجربة “فيتنام”، ورأت أنها آلية فعالة في دحر العدو.

وقال رئيس المقاومة الشعبية بالولاية، الفريق خضر المبارك، إنّ القرى الدفاعية هي أساس المقاومة الشعبية المسلحة، مبيناً أن فكرتها تكوّن من أن يقوم أي حي أو قرية أو مُكوِّن، بانتخاب فئات عمرية متقاربة للدفاع عن المنطقة، وأضاف: “هؤلاء بوجودهم داخل القرية أو الحي سيكونوا المُكوِّن الأساسي للدفاع عن منطقتهم.. هم مُكوِّنٌ مترابطٌ، فالذي يدافع عن القرية فهو يدافع عن أمه وأهله، وبالتالي فهو لن يستكين ولن ينهزم وسيستبسل في الدفاع والصمود والثبات والصمود وهما أساس هزيمة العدو”.

وقال رئيس المقاومة الشعبية بالقضارف خلال مخاطبته، النفرة الكبرى لتدشين عمل المقاومة الشعبية بالمنطقة الغربية بمحلية وسط القضارف بقرية (أب كشمة)، إنّ تجربة القرى الدفاعية نجحت في فيتنام بالاستبسال أمام العدو وحرمانه مما يريد.

ومضى في القول: “مجرد استبسال أهل القرية، فهو هزيمة للعدو وسيُسبِّب له صدمة”.

ودعا المبارك لتضافر الجهود لتوفير الإمكانيات لدعم وإعداد المقاومة الشعبية المسلحة، مؤكداً حرص اللجنة العليا للمقاومة على تدريب جميع القادرين على حمل السلاح.