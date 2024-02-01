ضبط تعبئة دقيق فاسد في الخرطوم

الخرطوم: السوداني

ضبطت سلطات ولاية الخرطوم اليوم (4) مخازن كبيرة بمحلية كرري تقوم بإعادة تعبئة الدقيق الفاسد يتبع لإحدى الشركات الأجنبية المعروفة في تجارة الدقيق.

وقال والي الخرطوم أحمد عثمان حمزة، إنه في الوقت الذي تعيش فيه الولاية تداعيات الحرب، تنشط مجموعة من ضعاف النفوس بالمتاجرة في أرواح المواطن وتعريضه للموت والمرض بإعادة تعبئة الدقيق الفاسد الذي لا يصلح للاستخدام الآدمي وانتشار الحشرات فيه بكثافة وتحجر بعضه، لكن يقظة الأجهزة الأمنية التي تحمل البندقية بيد، وتحمل في اليد الأخرى منظار الرقابة على المجرمين.

ومنح الوالي، الأجهزة الأمن عنية والصحية كافة الصلاحيات بمباشرة مهامها ومواصلة كشف مثل هذه الممارسات وتقديم الجناة للنيابة والمحاكم التي باشرت عملها بكرري، معلناً عن حافز مالي كبير للمجموعة التي قامت بضبط المخازن.

وأضاف: سنمنح الحوافز لأي مجموعة تقوم بضبط المخالفين والمخالفات، ووجّه الوالي بتشديد الرقابة على شاحنات الدقيق والمواد الغذائية وعمل نقاط لفحص صلاحية المواد الغذانية في نقاط التفتيش، وطالب المواطنين بالمساعدة في كشف الدقيق الفاسد الذي يسهل كشفه عند استخدامه في الخبز.