أمجد فريد يكتب حول قطع مليشيا الدعم السريع للاتصالات والإنترنت في السودان

‏قامت مليشيا قوات الدعم السريع بقطع الإنترنت في شتى أنحاء السودان عبر الهجوم على المقسمات الرئيسية لشركات الاتصال في الخرطوم، وإجبار المهندسين المتواجدين فيها على إغلاق خدمة الإنترنت في أنحاء البلاد المختلفة تحت تهديد السلاح.

لا يوجد مبرر لجريمة المليشيا وأي شخص يحاول التبرير لها فليتذكر لو كان ذلك يهمه، إنّ شبكة الاتصالات مرتبطة بخدمات التحويل البنكي التي يعيش عليها السودانيون حالياً، ويتم عبرها تلقي تحويلات أهاليهم، ناهيك عن الاطمئنان عليهم والتواصل معهم.

‏مليشيا الدعم السريع الفاشية ترتكب جريمتها هذه فيما يبدو أنه تمهيد لفظائع أكبر تنوي ارتكابها والتغطية عليها تحت ستار الإظلام الإعلامي الذي فضح الفظائع التي ارتكتبتها في الجنينة وبقية أنحاء غرب وجنوب دارفور.