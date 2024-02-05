الأمة القومي وحركة عبد الواحد محمد نور: بناء جبهة وطنية عريضة لا تستثني أحداً عدا المؤتمر الوطني وواجهاته

مُتَـابعات: السوداني

اِتّفق حزب الأمة القومي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور في مدينة جوبا، على بناء جبهة وطنية عريضة لا تستثني أحداً عدا المؤتمر الوطني وواجهاته، وتوحيد الرؤى والمواقف حول بناء الجبهة الوطنية العريضة التي تتأسّـس على شراكة وطنية حقيقية.

وانعقد لقاء تشاوري بين وفدين من حزب الأمة القومي وحركة جيش تحرير السودان بعاصمة دولة جنوب السودان جوبا بتاريخ السبت الماضي وقد تم تمثيل الوفدين بمستوى رفيع من الطرفين.

وقال بيان مشترك بين رئيس حزب الأمة القومي، فضل الله برمه ناصر، وحركة جيش تحرير السودان، عبد الواحد محمد نور: “اتسم الاجتماع بالشفافية والوضوح والصراحة في الهم الوطني المشترك وقد كانت أجندة الاجتماع إيقاف الحرب ومواجهة إفرازاتها الإنسانية والاجتماعية عبر تكوين أكبر جبهة واسعة، وقد اتفق على أن الحرب الدائرة الآن أكبر مهدد يمر به السودان في تاريخه الحديث ولا بد من إيقافها فوراً ومعالجة جذورها والتصدي لإفرازاتها الاجتماعية والإنسانية وفق شراكة وطنية حقيقية بين كل القوى السياسية التي تنادي بإيقاف الحرب”.