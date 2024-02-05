رسمياً.. تطبيع العلاقات بين السودان وإيران 

طهران: السوداني

التقى وزير الخارجية المكلف السفير، علي الصادق والوفد المرافق له، اليوم الاثنين بطهران، رئيس الجمهورية الاسلامية الإيرانية، اية الله إبراهيم رئيسي. في إطار تطبيع العلاقات الثنائية بين البلدين، وسيتم فتح السفارتين الايرانية والسودانية واستئناف المهام الدبلوماسية لسفيري البلدين.

وتعهدت طهران بتوفير الطاقات والتجارب القيمة في المجالات الصناعية والخدمات الهندسية والتقنية الحديثة والصحية والعلاجية لدى الجمهورية الاسلامية الايرانية، ونقل هذه التجارب الى السودان.

واكد وزير الخارجية الايراني، حسين امير عبداللهيان، على اعادة فتح السفارتين الايرانية والسودانية واستئناف المهام الدبلوماسية لسفيري البلدين؛ واصفا هذا الاجراء بانه مهم في سياق المتابعات لتوسيع العلاقات الثنائية، ومتطلعا الى تحقيق النجاح في هذا الخصوص.

جاء ذلك خلال اللقاء الذي جرى اليوم الاثنين بطهران، بين وزير الخارجية الايراني ووزير الخارجية السوداني.

واشار امير عبداللهيان الى ضرورة فتح صفحة جديدة في مسار تعزيز العلاقات الايرانية السودانية؛ لافتا الى “التوافقات والقضايا التي طرحت خلال اللقاء بين رئيسي البلدين على هامش قمة المؤتمر الاسلامي والجامعة العربية باستضافة الرياض”.

واضاف وزير الخارجية: “ان زيارة الوفد السوداني لطهران، تدلّ على وجود ارادة جادة لدى الخرطوم في توسيع وتعزيز العلاقات مع طهران، وفي المقابل تحمل الجمهورية الاسلامية ذات الرغبة في دعم التعاون الثنائي”.

من جانبه اشار، علي الصادق، الى ماضي العلاقات العريقة بين السودان وايران، كما اعرب عن اسفه لقاء توقف هذه العلاقات؛ واكد على ارادة الخرطوم الجادة في تعزيز وتطوير الاواصر مع طهران بمختلف المجالات.

كما تطلع، خلال اللقاء مع نظيره الايراني، الى استئناف عمل سفيري البلدين وتوسيع مجالات التعاون الثنائي ومتابعة التوافقات الثنائية اكثر من ذي قبل.

وقدم الصادق، تقريرا حول اخر التطورات والازمة التي تحدث في السودان، وجهود رئيس مجلس السيادة الهادفة الى التغلب على مشاكل البلاد الناجمة عن الحروب والازمات، وحلها بالطرق السلمية وبدعم ومساندة الدول الجارة والامم المتحدة.

وفي جانب اخر من هذا اللقاء، تطرق الوزير علي الصادق، الى مؤامرات الكيان الصهيوني الرامية لمواصلة الحرب والازمة الداخلية في بلاده؛ كما اكد على موقف السودان الثابت حكومة وشعبا، في حماية التطلعات الفلسطينية المقدسة، وادانة العدوان والجرائم الصهيونية بحق الشعب الفلسطيني ولاسيما اهل غزة.