حسب الرسول وزير الإتصالات السابق بالحكومة الانتقالية: إغلاق خدمات الإتصالات تم بتعليمات جبرية من قوات الدعم السريع وهذا سلاح إضافي يوجهه إلى صدور المواطنين

القاهرة: السوداني

قال وزير الاتصالات السابق بالحكومة الانتقالية المهندس، هاشم حسب الرسول، ان اغلاق خدمات الاتصالات Service shut down تم بتعليمات جبرية من قوات الدعم السريع للشركات – حسب المعلومات التي توفرت له.

واضاف حسب الرسول في تصريح ل (السوداني): “هي نفس الآلية التي يتم بها اغلاق الخدمات في كل مرة كما حدث في فض الاعتصام واثناء المظاهرات ولكن هذه المره عبر جهةٍ أخرى جديدة هي سلطة الأمر الواقع”.

ونادى الجهة المسؤولة بالتراجع عن موقفها وعودة الخدمات فورا “لأن ذلك سيجعل حياة الناس في جحيم متفاقم وسيعقد الوضع الانساني الكارثي”.

ومضى في القول: “انقطاع الخدمات سيودي إلى توقف كل التطبيقات الحيويه والبنكية مما سيعطل حركة الاقتصاد ومعاش الناس وهذا يعتبر جريمة انسانية… نرفض استخدام الاتصالات كسلاح اضافي يوجهه إلى صدور المواطنين من اي جهة.. وتوفر خدمات الاتصالات حق انساني”.

واوضح حسب الرسول ان الخدمات الفصائية لا تعتبر بديلا لخدمات الموبايل حتى اذا كانت متاحة، كونها مصممة للشركات وللمؤسسات في المناطق النائية “على الأقل في الوقت الراهن وتكاليفها باهظة للغاية على المواطن”.

وناشد الطرفين بالجنوح للسلم وتغليب الحل السلمي على العسكري الذي سيطاول امد الحرب، وايقاف الحرب اللعينه لان المتضرر الأكبر منها هو الوطن والمواطن.

وكشف حسب الرسول، ان خروج دارفور عن الخدمة سببه اعطال فنية منها انقطاع الكيبل الأرضي وعدم إمكانية وصول فرق الصيانة لمناطق الاعطال لظروف الحرب، موصحاً ان شركات الاتصالات تعمل في ظروف بالغة التعقيد. واضاف: “تشكر الشركان على تفانيها في استمرار الخدمات ونناشد الطرفين لتوفير الحماية لمنسوبيها واعتبارهم عمال طوارئ”.