الجيش: الفرقة السادسة مشاة تكبد العدو خسائر فادحة في الأرواح والعتاد بمدينة الفاشر

متابعات: السوداني

كبدت القوات المسلحة بالفرقة السادسة متمردي مليشيا آل دقلو الإرهابية خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد إثر محاولة تسلل فاشلة في الإتجاه الشمالي الشرقي لمدينة الفاشر حيث نصبت لهم قواتكم المسلحة كمينا محكما فتمكنت من دحر العدو المرتزق وتكبيده عددا كبيرا من القتلى والجرحى ودمرت عددا من المركبات القتالية واستلمت أخرى بكامل تسليحها وذخائرها.

وقالةالجيش في بيان له: “تمت مطاردة المليشيا المدحورة إلى خارج المدينة ورفع القائد الميداني تمام النصر إلى السيد قائد الفرقة اللواء الركن محمد أحمد الخضر الذي هنأ قواته بالنصر مشيدا بالروح المعنوية العالية ووجه بتحفيز كل القوة التي نفذت المهمة بنجاح كبير مؤكدا اصطفاف كل حركات سلام جوبا مع القوات المسلحة لدحر مليشيا آل دقلو الإرهابية”.