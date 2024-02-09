اليونيسف تطلب الدعم من أجل الوصول إلى 7.6 مليون من الأطفال في السودان

بورتسودان: السوداني

رجحت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونسيف) ان يعانى نحو 3.5 مليون طفل فى السودان من سوء التغذية الحاد هذا العام، بما في ذلك نحو 700 ألف طفل من المتوقع أن يعانون من سوء التغذية الحاد ويحتاجون إلى علاج متخصص ومتواصل ومنقذ للحياة.

وقالت انه ومع اقتراب الحرب الوحشية في السودان من يومها الـ (300)، يهدد انتشار سوء التغذية على نطاق واسع، وأكبر أزمة نزوح للأطفال في العالم، والنظام الصحي المنهار، بقتل أطفال أكثر بكثير من النزاع المسلح نفسه.

وتشهد اليونيسف مستويات قياسية من حالات القبول لعلاج سوء التغذية الحاد الوخيم – وهو الشكل الأكثر فتكاً من سوء التغذية – في المناطق التي يمكن الوصول إليها بالمساعدات الإنسانية. فيما نحو حذرت بانه سيكون أسوأ في المناطق التي يتعذر الوصول إليها بسبب القتال – حيث الأطفال في أمس الحاجة إلى المساعدة.

وبحسب اليونسيف فإن السودان يضم أكبر عدد من الأطفال النازحين داخلياً على مستوى العالم، اذا يقدر عدد من نزح داخلياً الان بنحو 3 ملايين طفل اضافة إلى وجود مليوني طفل نازح في الأزمات السابقة. ولفتت إلى تقارير تتحدث عن ارتفاع كبير محتمل في الوفيات بين الأطفال في مواقع النزوح المكتظة وغير الصحية، حيث يشكل انتشار المرض مخاطر مميتة بشكل خاص على الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد، والذين هم أكثر عرضة للوفاة بالمرض بما يصل إلى 10 مرات مقارنة بالأصحاء.

ولم يتقاضى العاملون القطاع الصحي رواتبهم منذ أشهر. ولم تعد أكثر من 70% من المرافق الصحية في المناطق المتضررة من النزاع تعمل، ويفتقر ثلثا السكان إلى الرعاية الصحية. وقد تضاعف عدد حالات الكوليرا وحدها خلال الشهر الماضي، مع تسجيل أكثر من 10,000 حالة مشتبه بها و300 حالة وفاة، أي 16 ℅ بين الأطفال دون سن الخامسة، حتى نهاية يناير كما حدث تفشي لمرض الحصبة في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من الأطفال النازحين.

وقالت المديرة التنفيذية لليونيسف كاثرين راسل، إن “المزيج القاتل من سوء التغذية والنزوح الجماعي والمرض يتزايد يوما بعد يوم، ولدينا نافذة قصيرة للغاية لمنع وقوع خسائر فادحة في الأرواح”، وأضافت: “نحن بحاجة إلى وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن ومستدام ودون عوائق عبر خطوط النزاع وعبر الحدود – ونحتاج إلى دعم دولي للمساعدة في الحفاظ على الخدمات والأنظمة الأساسية التي يعتمد عليها الأطفال من أجل البقاء”.

وأظهر أحدث تحليل للأمن الغذائي في السودان أعلى مستويات الجوع المسجلة على الإطلاق خلال موسم الحصاد من أكتوبر إلى فبراير، في أعقاب انتشار انعدام الأمن مؤخرًا في ولاية الجزيرة، “سلة الخبز” في البلاد. وما لم يتم زيادة المساعدات الإنسانية بشكل كبير، فإن أجزاء من الخرطوم وكردفان ودارفور ستواجه مخاطر متزايدة من ظروف الجوع الكارثية بحلول موسم العجاف القادم، والذي يمكن أن يبدأ في وقت مبكر من شهر مارس من هذا العام. ومن الأهمية بمكان بشكل خاص إيصال الإمدادات الإنسانية إلى دارفور، التي شهدت بعضاً من أسوأ أعمال القتال والتي تستضيف أكثر من ثلث السكان النازحين، وحيث من المتوقع أن يعاني أكثر من 200 ألف طفل من سوء التغذية الحاد.

اليونيسف هي المزود الوحيد للأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام (RUTF) المستخدمة لعلاج الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد (SAM). ونوهت بانها قامت ومع شركائها بتأمين إمدادات الأغذية العلاجية الجاهزة للاستخدام حتى شهر يوليو ونقوم بتنفيذ استجابة موسعة لمنع وقوع خسائر فادحة في الأرواح. ويشمل ذلك فرق الصحة والتغذية المتنقلة، وحملات البحث والعلاج، ودعم العاملين الصحيين في الخطوط الأمامية لمنع الانهيار التام للخدمات الصحية المنقذة للحياة للأطفال. وتراقب الفرق عن كثب اتجاهات النزوح والتحركات عبر الحدود والارتفاع المفاجئ الذي يهدد الحياة في أعداد التغذية والأمراض.

ويحتاج الآن عدد قياسي من الأطفال يبلغ 14 مليون طفل – نصف إجمالي الأطفال في السودان – إلى المساعدة الإنسانية. لقد قُتل وجُرح الآلاف، ويتعرض عدد لا يحصى من الانتهاكات الجسيمة للحماية، بما في ذلك العنف الجنسي والتجنيد أو الاستخدام في النزاع. ومع إغلاق معظم المدارس أو النضال من أجل إعادة فتحها في جميع أنحاء البلاد، فإن 19 مليون طفل في سن الدراسة يواجهون خطر فقدان تعليمهم.

وفي عام 2024، تناشد اليونيسف الحصول على 840 مليون دولار أمريكي للوصول إلى 9.9 مليون شخص، بما في ذلك 7.6 مليون من الأطفال الأكثر ضعفاً في السودان، بالمساعدات الإنسانية. وعلى الرغم من حجم الاحتياجات، لم تتلق اليونيسف سوى 28 في المائة من نداءها لعام 2023.

وقال راسل: “لا يمكننا أن نتخلى عن أطفال السودان… إن تأثير ما يقرب من 10 أشهر من الحرب والنزوح والمرض والحرمان على 24 مليون طفل في السودان أمر مروع. وبدون اتخاذ إجراءات عاجلة وموارد إضافية، فإن البلاد تخاطر بكارثة أجيال سيكون لها آثار خطيرة على البلاد والمنطقة وخارجها. وقبل كل شيء، يحتاج أطفال السودان إلى وقف إطلاق النار والسلام”.