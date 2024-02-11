الأمم المتحدة: انقطاع الاتصالات في السودان يقيد ملايين الأشخاص من إرسال الأموال واستلامها

بورتسودان: السوداني

قالت منسقة الشؤون الانسانية للأمم المتحدة في السودان كليمنتاين سلامي، ان انقطاع الاتصالات المستمر بالسودان يقيد ملايين الأشخاص من إرسال الأموال واستلامها في وقت هم في أمس الحاجة إليها.

وأضافت سلامي في حسابها على منصة “X” ان انقطاع التيار الكهربائي يعيق أنشطة الاستجابة الإنسانية الهامة ووصول الناس إلى المعلومات المنقذة للحياة.

وفي السياق قالت اللجنة التمهيدية لنقـــابة أطباء السودان، ان دخول الحرب معركة الاتصالات واستخدامها كسلاح في الحرب منذ الرابع من فبراير الجاري، أصبح الوضع الإنساني الكارثي أكثر تعقيداً.

وأدانت في بيان لها قطع خدمات الاتصالات عن البلاد واعتبرته انتهاكًا للحق الإنساني في توفير خدمات الاتصالات، وجريمة إنسانية جسيمة تضاف إلى المعاناة العميقة التي يواجهها الشعب المكلوم، وسلاحاً إضافياً يوجه إلى صدور المواطنين.

وطالبت بإعادة الخدمة فورًا، كما ناشدت المنظمات الإقليمية والدولية العاملة في مجال العون الإنساني، بإدانة قطع خدمتي الاتصالات والإنترنت، واتخاذ خطوات عاجلة في سبيل إرجاع الاتصالات في السودان.

واضافت إن قطع خدمات الاتصالات والإنترنت أعاق قدرة الأطباء داخل وخارج البلاد على تقديم الاستشارات الطبية والمتابعة الصحية للمرضى عن بُعد، والتواصل والتنسيق بين الأطباء، والفرق الصحية العاملة في مناطق النزوح وأطقم المنظمات الطبية الطوعية العاملة في المجال الطبي وغيرهم، حيث يعتمد التنسيق بشكل كبير على الإنترنت والاتصالات الهاتفية.

واضاف بيان النقابة ان قطع الاتصالات يعيق جهود المنظمات الإنسانية لجمع البيانات اللازمة لتقديم المساعدات في ظل انهيار المنظومة الصحية في عموم البلاد وبشكل خاص الولايات المتأثرة بالحرب والعمليات العسكرية إضافة إلى المناطق النائية أو للمرضى غير القادرين على الوصول إلى ما تبقى من المرافق الصحية بسهولة.

وكان وزير الاتصالات في حكومة الانتقال هاشم حسب الرسول قال ان قطع شبكة الاتصالات تم بقوة جبرية من قبل قوات الدعم السريع.