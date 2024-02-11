رئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان يصل الولاية الشمالية منطقة الدبة

متابعات: السوداني

وصل رئيس مجلس السيادة الانتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن، عبد الفتاح البرهان، للولاية الشمالية ضمن جولاته الولائية للفرق والوحدات حيث تدافع مواطنو مدينة الدبة لإستقباله في شوارع المدينة، وحيا البرهان جموع المواطنين مؤكداً على إنهاء سرطان متمردي مليشيات آل دقلو الإرهابية بدعم الشعب السوداني وإلتفافه حول الدوله وقواتها المسلحة – وفقا لما أورده إعلام مجلس السيادة الانتقالي.

وتفقد البرهان ضباط وضباط صف وجنود الفرقة ١٩ مشاه بالدبة مؤكدا أن القوات المسلحة لا تقاتل وحدها وأن الشعب السوداني يقاتل معها ويساندها ويلتف حولها، متعهداً بالقتال حتى النصر من أجل كرامة الشعب وقواته المسلحة.

وقال البرهان: “الجيش السوداني لم ينهزم ولن ينهزم بإذن الله، ومعركة الدولة ضد مليشيا آل دقلو الإرهابية هي معركة كرامة فهذه القوات تمردت ونهبت أموال وممتلكات الشعب السوداني واغتصبت حرائره وقتلت المواطنين”.

وأضاف: “هؤلاء المتمردين قيادة ومتمردين لن يقبلهم الشعب السوداني بل سيحاسبهم حسابا عسيرا”.

وأكد أن المتمردين يعملون الآن على تحريض شيوخ ونظار القبائل والمواطنين لقتال الدولة والقوات المسلحة والشعب السوداني ولديهم معلومات بكل هذه التحركات والفتن “لكن ثقتنا أنهم لن يستجيبوا لهذه المليشيا الإرهابية”.

وطمأن رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الشعب السوداني أن القوات المسلحة تتقدم في كل المحاور وتعمل جاهدة من أجل النصر ودحر هذا العدو في القريب.

ولفت إلى أن المتمردين يقتلون وينهبون ويطلبون من المنظمات الدعم والإغاثة، وشدد على أن هذا لن يكون إلا بعد وقف هذه الحرب ودحر هؤلاء المتمردين المجرمين من بيوت المواطنين والمؤسسات الحكومية والخدمية ومن كل المدن التي قاموا بنهبها وإحتلالها في نيالا والجنينة ومدني والخرطوم وإرجاع كل المنهوبات التي قاموا بسرقتها .

لافتاً الى أن خيانة هذا العدو بدأت في العام 2019 عبر مخططات لإستلام البلد لكنها عصية عليهم فالشعب السوداني وقواته المسلحة لن يسمحوا بذلك.

وقال البرهان: “منذ أكتوبر العام قبل الماضي اتفقنا على تشكيل حكومة من كل الشعب السوداني وليس من قوى سياسية محددة لكن قائد التمرد قام بإعداد قائمة لتشكيل حكومة على أساس الولاء مطالباً بالتعامل مع هذه الحكومة وحينما قلنا له هذا ليس إتفاقنا، وأن الإتفاق هو أن تُشكل الحكومة من كل الشعب السوداني، حينها بدأ قائد التمرد التحالف مع بعض السياسيين للإنفراد بحكم البلاد، فخاض حربه ضد الشعب والدولة والقوات المسلحة في 15 أبريل من المدينة الرياضية ومروي وإحتل بعض المناطق الإستراتجية للدولة بجنوده مفترياً عبر الأكاذيب بأن الجيش هو من إعتدى عليهم وبدأ الحرب. وأضاف، كل من يقول هنالك إنقلاب كاذب وواهم مؤكدا أن كل الجيش على قلب رجل واحد، وكلنا مع بعضنا سننهي هذا التمرد إن شاء الله.

وفي ختام حديثه وجه سيادته رسالة للمواطنين وقادة الإدارات الأهلية والشيوخ والنظار في مستريحة وكبكابية أن لا ينحرفوا عن الطريق الصحيح وينجروا خلف هؤلاء المجرمين.

وثمن مجاهدات السودانيين وابطال القوات المسلحة الذي يعملون على قلب رجل واحد لدحر هذا التمرد وعودة السودان إلى موقعه الطبيعي.