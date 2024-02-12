الجيش: تسجيل قائد الميليشيا غير صحيح ويأتي متماشيا مع نهجه المألوف في الكذب والتلفيق الذي ظل يمارسه منذ ظهوره المَشؤوم في الحياة العامة بالبلاد

الخرطوم: السوداني

نفت القوات المسلحة السودانية، حديث قائد ميليشيا الدعم السريع، محمد حمدان دقلو، الذي قاله أمس “حول انتصارات وهمية ومزعومة في بابنوسة وأم درمان في الوقت الذي تتلقى فيه الضربات والهزائم الموجعة والمستمرة من قبل قواتنا في هذه المناطق تحديدا ومناطق أخرى وتكبدهم فيها خسائر كبيرة ومتواصلة”.

وقال الجيش: “تسجيل قائد المليشيا غير صحيح ويأتي متماشيا مع نهجه المألوف في الكذب والتلفيق الذي ظل يمارسه منذ ظهوره المَشؤوم في الحياة العامة بالبلاد، وهي محاولة بائسة لرفع معنويات مليشياته المنهارة والمندحرة”.

وجدد الجيش عهده مع الشعب في الاستمرار بقوة في التصدي ودحر المتمردين من الميليشيا الإرهابية حتى تطهير كامل البلاد منهم قريبا.