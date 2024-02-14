لجان مقاومة الحصاحيصا: مقتل وإصابة ١٦ شخصاً على يد مليشيا الجنجويد

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة الحصاحيصا، إن مليشيا الدعم السريع قتلت ٦ أشخاص وأصابت ١٠ آخرين في هجومين على قرية ود البليلة التابعة لمحلية الحصاحيصا.

وقالت لجان مقاومة الحصاحيصا في بيان، الثلاثاء، “إن مليشيا الدعم السريع مارست أبشع أشكال العنف والنهب بقرى الحصاحيصا، مع انقطاع الاتصالات”.

وأوضح بيان لجان مقاومة الحصاحيصا أنّ قوات الدعم السريع هاجمت السبت الماضي قرية (ود البليلة) بغرض النهب والسرقة، وتصدى شباب القرية للقوة المُهاجمة، مَا أدّى لمقتل اثنين من المواطنين، ثم عاودت هجومها في اليوم الثاني وقتلت أربعة مواطنين وأصابت أكثر من عشرة آخرين تمّ إجلاؤهم إلى مدينة المناقل.

وأضاف البيان أنه تمّ إجلاء النساء والأطفال أيضاً من القرية بعد ليلتين من التنكيل والترويع والقتل.