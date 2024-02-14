مسؤولة أمريكية: الصراع في السودان لن يحسم عسكرياً

أديس أبابا: متابعات

قالت مساعد وزير الخارجية الأمريكي للشؤون الأفريقية مولي في، إن الصراع الحالي في السودان لن يحل عسكرياً.

واجتمعت المسؤولة الأمريكية في أديس أبابا برفقة السفير الأمريكي لدى الخرطوم جون غوديفيري بعدد من المجموعات النسائية ومنظمات المجتمع المدني، وجرى نقاش حول الأوضاع في السودان وتطورات الحرب التي دخلت شهرها العاشر.

وقالت مولي في تغريدة على منصة إكس، إنها التقت ممثلي مجموعات المجتمع المدني النسائية السودانية للتأكيد على استمرار دعم الولايات المتحدة للمشاركة الكاملة للمرأة في الحكم.

وأضافت “لا يوجد حل عسكري مقبول للصراع السوداني، ويجب تكوين حكومة مدنية انتقالية بعد الصراع شاملة”.

وناقش الاجتماع، استمرار الحرب وآثارها على المدنيين خاصةً النساء والأطفال، كما بحث الدور الذي يمكن أن تلعبه المرأة السودانية في إيقاف الحرب ودعم الجهود الرامية، وشدّدت مولي في، على ضرورة رفع نسبة تمثيل المرأة في تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم“.