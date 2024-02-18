البرهان: القوات المسلحة لن تترك السلاح حتى القضاء على المتمردين

الخرطوم: السوداني

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن معركة الكرامة مستمرة حتي دحر التمرد ومن عاونهم نهائياً.

وشدد البرهان لدى مخاطبته، السبت، ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثالثة مشاة شندي ضمن زياراته للوحدات العسكرية، على أن القوات المسلحة لن تترك السلاح إلا بعد القضاء على المتمردين.



ودعا القوات المتمردة للاحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم، وقال “طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة”.