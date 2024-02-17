بعد شائعة وفاته.. الفنان عاطف السماني: الموت ماشماتة بشيل السمح والشين

السوداني: محاسن أحمد عبد الله

نفى الفنان السوداني عاطف السماني، شائعة وفاته التي ضجّت بها الأسافير صباح اليوم، مما أثار قلق محبيه ومعجبيه، مطمئناَ الجميع أنه بخير وأن الموت ليس شماتة.

وقال السماني: (مافي زول بموت ناقص عُمر، والموت ما شماتة بشيل السمح والشين، نطمئن الأهل والأحباب داخل وخارج الوطن الحبيب.. شكراً لكل من اتصل وسأل وإن شاء الله بإذن الله حترجعوا بيوتكم قريب، النصر لقواتنا المسلحة السودانية).

الجدير ذكر أنّ الفنان عاطف السماني ظل موجوداً بمدينة أم درمان منطقة “السروراب” مسقط رأسه التي لم يغادرها منذ اندلاع الحرب، في تلك الفترة تغني في حفل جماهيري للجيش والوطن وهو يحمل السلاح، مؤكداً مساندته للجيش السوداني ضد قوات الدعم السريع.