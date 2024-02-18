وزير الداخلية: (50) ألف سيارة نُهبت لدول الجوار وسنراجع الرقم الوطني واستعدنا سجلات السجناء 

الخرطوم: السوداني

قال وزير الداخلية د. خليل باشا سايرين، إن (50) ألف سيارة نُهبت للخارج، مشيراً إلى أن الشرطة ستعيد السيارات التي نُهبت إلى دول الجوار.

وقال الوزير في تنوير صحفي بنادي الجمارك ببورتسودان مساء أمس، إن وزارته ستراجع الوجود الأجنبي في السودان والجنسية والرقم الوطني الذي مُنح للأجانب بطرق ملتوية أو إساءة لاستخدام السلطة، وتابع: “تضرّرنا من قرارات اُتخذت زمن الإنقاذ قضت بمعاملة أجانب كمواطنين”.

وأوضح أن وزارة الداخلية تمكّنت من استعادة سجلات كل السجناء والمحكومين، وسيتم وضع خطة لاستعادتهم للسجون، والذين غادروا السودان ستتم استعادتهم عبر الشرطة الدولية الإنتربول.

وكشف الوزير عن مصنع جوازات من مفوضية اللاجئين سيكون في القضارف، بالإضافة إلى تعزيز حوسبة الخدمات.

وأشار الوزير إلى بعض الأجانب الذين ساعدوا المليشيا فى تدريبها منهم، ومواطنين من جنسية سورية ساعدوا النهابين على نهب سيارات المواطنين لبراعتهم في العمل الإلكتروني، ومواطنين من جنوب السودان عملوا في المدفعية ضمن الدعم السريع، مؤكداً أنّ وزارته ستكافح تهرب الذهب وتمنع دخول السلاح.

وتطرَّق إلى موضوع الحيوانات التى كانت بالحظائر وفقدت التغذية وشارفت على الإنقراض وقال انه تم إرسالها إلى الاردن عبر اتفاقية لتلقي العلاج والتغذية وستعود حال انتهاء الحرب ولم يتم بيعها كما يشاع.

