تنسيقية ( تقدم) تلتقي الرئيس الكيني

الخرطوم: السوداني

التقت تنسيقية القوي الديمقراطية المدنية ( تقدم) برئاسة د. عبد الله حمدوك بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، بالرئيس الكيني وليام روتو ووفده المرافق المشارك هذه الأيام في قمة الاتحاد الأفريقي.

وبحسب تعميم صحفي اليوم الأحد، جاء اللقاء ضمن سلسلة لقاءات تعقدها (تقدم)، بالتزامن مع انعقاد قمة الاتحاد الأفريقي السنوية للدفع بقضية السودان والحرب الدائرة فيه لدائرة الضوء والعمل على استنهاض الدور الأفريقي في وضع حد للحرب الدائرة في السودان.

وقال التعميم إنّ اللقاء استعرض تطورات الراهن في السودان، وحيا مجهودات الرئيس وليام روتو في دفع جهود الحل السلمي التفاوضي للنزاع الدائر، كما ناقش كيفية البناء على مقررات قمة الإيقاد الأخيرة وإحكام التنسيق الإقليمي والدولي لمعالجة الأزمة الإنسانية والوصول لحل سياسي سلمي يوقف نزيف الدم في السودان.

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