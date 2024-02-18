حمدوك يكشف عن اتصالات بينه والبرهان

متابعات: السوداني

كشف رئيس جبهة تقدم د. عبد الله حمدوك، عن اتصالات هاتفية بينه ورئيس مجلس السيادة الفريق أول البرهان.

‏‎وقال حمدوك لتلفزيون “الشرق” السعودي: “آمل أن تتوج اتصالاتنا بالبرهان بلقاء قريب لدفع جهود حل الأزمة السودانية”.

وشدد على انه لا يوجد حلا عسكريا في السودان والحل فقط عبر التفاوض. موضحا ان المواطن السوداني هو المتضرر الأساسي من الحرب الدائرة، “هناك شبح “مجاعة” في السودان و25 مليونا بحاجة”

وأضاف: “اجتماعاتنا مع قادة ورؤساء على هامش القمة الإفريقية في أديس أبابا كانت مثمرة.. القمة الإفريقية أتاحت الفرصة لشرح الأزمة”.