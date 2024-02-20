سفارة السودان بالقاهرة تبحث قضايا السودانيين المتأثرين بالحرب مع منظمة الهجرة الدولية 

القاهرة: السوداني

توصل القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة، السفير محمد عبد الله التوم، على اتفاق مع منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، على إنشاء قناة تواصل للتنسيق ما بين السفارة والمنظمة للتعاون في تقديم الخدمات المختلفة للسودانيين وتسهيل أمورهم.

وسجل القائم بأعمال السفارة السودانية بالقاهرة، السفير، زيارة الى مقر منظمة الهجرة الدولية بالقاهرة، والتقى عثمان البلبيسي، الممثل الإقليمي لمنظمة الهجرة الدولية لمنطقة الشرق الأوسط، وكارلوس أوليفر كروز، مدير مكتب القاهرة، ومحمد رفعت المدير الجديد لمكتب منظمة الهجرة الدولية في السودان.

وتعرّف السفير خلال الزيارة على مجالات عمل المنظمة والجهود التي تقوم بها مع المواطنين السودانيين الموجودين في جمهورية مصر العربية، وأيضاَ جهود المنظمة داخل السودان خصوصاَ في الفترة الأولى التي أعقبت اندلاع الحرب وما قامت به المنظمة من تقديم المساعدات الإنسانية لعابري الحدود والاحتياجات الأساسية للمواطنين النازحين من العاصمة السودانية الخرطوم إلى خارجها.

كما استمع السفير التوم للتحديات التي تواجه عمل المنظمة ومساعي إيجاد حلول لها لتغطي خدماتها أكبر عدد ممكن من الذين يحتاجون إلى دعمها.

وعبّر السفير عن تقديره لما قامت به المنظمة تجاه السودانيين داخل وخارج السودان بعد نشوب تمرد الدعم السريع وما تسبب فيه من تشريد ونزوح للمواطنين، وأكّد استعداد السفارة للتعاون مع المنظمة في تقديم كل من شأنه أن يساعد السودانيين المقيمين في مصر وتذليل ما يواجهونه من صعوبات وتحديات.