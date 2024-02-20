النائب العام: كل من انتحل شخصية الأجهزة العدلية والشرطية وارتكب جرماً لن يفلت من العقاب والمُحاكمة

أم درمان: السوداني

أعلن النائب العام مولانا، الفاتح طيفور، أنه لن يفلت من العقاب كل من ارتكب جريمة أو انتحل شخصية الأجهزة الشرطية العدلية والقضائية، في إشارةٍ لما قامت به المليشيا المتمردة بفتح نيابات وأقسام شرطة.

وقال طيفور: “العقاب سيطال كل متعاون مع المليشيا، وهذه أجهزة غير شرعية.. وأيِّ عقاب سيكون وفقاً للقانون دون ظلمٍ، رغم أن المليشيا مارست أبشع أنواع الظلم وارتكبت الجرائم”.

جاء ذلك خلال زيارة النائب العام إلى ولاية الخرطوم، حيث عقد لقاءً مع والي الخرطوم، أحمد عثمان حمزة، وقائد منطقة وادي سيدنا العسكرية، ومدير هيئة أمن ولاية الخرطوم، وقيادات الهيئة، ومساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم، ورئيس الجهاز القضائي أم درمان، ووكيل النيابة الأعلى بكرري.

وأوضح النائب العام أنّ قيام الأجهزة العدلية بممارسة مهامها أدت لإعادة الحياة إلى طبيعتها في محلية كرري، مشيداً بالدعم الذي قدمه والي الخرطوم للنيابة وتمكينها من ممارسة عملها، وستكتمل دورة الحياة بتحقيق النصر الكامل.

ووعد النائب بعقد اجتماع مُشترك مع وزير الداخلية ومدير عام الشرطة ورئيس القضاء لتمديد الظل العدلي في موقع فيه مركز للشرطة – بحسب ما أوردته وكالة السودان للأنباء.