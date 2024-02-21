وصول 12 مليون جرعة لقاح للقطيع القومي

متابعات: السوداني

كشفت وزارة الثروة الحيوانية، عن وصول لقاحات القطيع القومي، عن طريق منظمة الفاو.

وقال وكيل الوزارة د. حسن التوم في تصريح صحفي، إن لقاحات حماية القطيع القومي وصلت البلاد عن طريق منظمة الفاو بواقع أكثر من 12 مليون جرعة لقاح شاملة كل ولايات السودان، وأضاف: “سيتم توزيعها على كل الولايات، وتتكوّن من ثلاثة لقاحات أساسية الجدري وطاعون المجترات والتسمم الدموي، على أن تصل بقية اللقاحات البكتيرية تباعاً، موضحاً أن توزيعها سيكون من مقر الوزارة بولاية النيل الأبيض، المجلس الأعلى للثروة الحيوانية كوستي كمنطقة وسطية لتغطية الولايات الوسطى والولايات الغربية بما فيها ولايات دارفور.

وأكد التوم، تأمين لقاحات صادر الماشية الرئيسية، وتزويد محاجر القضارف وكسلا وسواكن ودنقلا بالدفعة الأولى من اللقاحات لتأمين انسياب الصادر.