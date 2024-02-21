الهيئة العربية تدعم المشروعات التنموية المحافظة على البيئة

متابعات: السوداني

شاركت الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، في جلسة حوار قادة التحول والتعاون في المشهد الاقتصادي الجديد بمؤتمر جلفود 2024م.

وتم تسليط الضوء على دور الهيئة في استدامة الغذاء، ودعم وتمويل أصحاب الحيازات الصغيرة في المجال الزراعي، والذي يسهم بشكل كبير في تحقيق الأمن الغذائي في العالم العربي.

وقدم رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للاستثمار والإنماء الزراعي، د. عبيد سيف حمد الزعابي، تعريفاَ شاملاَ عن الهيئة وأهدافها الرئيسية، ومساهمتها في توفير المواد الغذائية بالدول العربية عبر الاستثمار والتنمية الزراعية، وشدد الزعابي، على النموذج المتميز للهيئة في تمويل صغار المزارعين والمنتجين، وكيفية نقل تجربتها الناجحة في هذا المجال إلى الدول العربية الأخرى.

وقال في تصريح صحفي، إنّ الهيئة تدعم وتساند المشروعات والأنشطة التنموية التي تُحافظ على البيئة وسلامتها، مشيراً لدور الهيئة في استخدام التقنيات الزراعية الحديثة، والأنظمة المتطورة في المشروعات الاستثمارية، وأنها سبّاقة في هذا المجال، وذكر الزعابي، أنّ الهيئة ستقوم بتطبيق استخدام التقانات الحديثة ونقلها للدول الأعضاء.