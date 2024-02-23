وزير الصحة: ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا رغم حملات التطعيم

الخرطوم: متابعات

كَشفَ وزير الصحة، هيثم محمد إبراهيم، عن ارتفاع حالات الإصابة بالكوليرا، رغم تنفيذ حملات التطعيم في بعض الولايات.

ووفرت الآلية العالمية للقضاء على الكوليرا نحو 2.2 مليون جرعة من اللقاحات، نُفِّـذ بها حملات في ولايتي الجزيرة والقضارف في نوفمبر 2023، قبل أن تنفذ المرحلة الثانية في الشهر التالي التي تركّـزت في بعض أحياء العاصمة الخرطوم.

وقال الوزير في مقابلة مع “سودان تربيون”؛ إن “السودان سجّل 10 آلاف و800 إصابة بالكوليرا، وفقَاً لآخر تقرير عن الوضع الوبائي في 12 ولاية”.

وأشار إلى أنه جرى احتواء الوباء في ولايتي نهر النيل والشمالية قبل تفشيه على نطاق واسع، خاصةً وأنّها حالات وافدة من ولايات أخرى، مشدداً على عدم تسجيل أي ولاية جديدة حالات إصابة منذ أكثر من شهر.

وتحدّث الوزير عن انتهاء حملات التطعيم ضد الكوليرا في ولايات البحر الأحمر وكسلا والنيل الأبيض، مؤكداً على أنّ معدلات الإصابة بالوباء انخفضت منذ إطلاق حملات التطعيم، مُبدياً أمله في عدم تسجيل في مرسم الخريف المقبل.

وكشف هيثم محمد إبراهيم، عن وصول إصابات حمى الضنك إلى 7.500 حالة في 11 من أصل 18 ولاية، لكنه أوضح أنها من الحميات المتوطنة في البلاد، مما يجعلها من الأوبئة غير المُـزعجة.

وأفاد بعدم رصد أي أوبئة جديدة في البلاد من الحميات النزفية أو الخطيرة.