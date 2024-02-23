السفير الأمريكي جودفري ينهي فترة عمله في السودان

متابعات: السوداني

أنهى السفير الأمريكي لدى السودان، جون جودفري، فترة عمله كأول سفير أمريكي لدى السودان منذ ربع قرن، في حين تولى السفير السابق دانييل روبنشتاين المسؤولية خلفاً لجودفري، ليصبح بذلك، الذي تم تعيينه كاول أول سفير أميركي منذ العام 1996 بعد قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ونجح مشرعون في امريكا على إجبار جودفري مغادرة منصبه بعد إنتقادات واسعة لفشله في ملف الحرب فى السودان، حيث مارسوا ضغطا على ادارة بادين بتعيين مبعوث رئاسي أميركي خاص إلى السودان، ورجحت تقارير امريكية ان يكون الدبلوماسي توم بيريلو اقوى المرشحين للمنصب.

وشكر السفير جودفري في اجتماع مع موظفي بعثة السودان، وقال: “أنا فخور للغاية بتصميم موظفي بعثة السودان الذي لا يتزعزع على دعم الإجلاء الآمن للأمريكيين ومواطني الدول الحليفة عندما اندلع القتال، وفي العمل بعدد من المواقع منذ ذلك الحين لتسهيل المساعدة الإنسانية، وحث المتحاربين على حماية المدنيين، وتأمين وقف إطلاق النار، وتوثيق الفظائع، ودعم الشعب السوداني”.

واضاف: “عندما ينتهي هذا الصراع، فإن شعب السودان هو الذي سيحدث الفارق في المهمة الصعبة المتمثلة في إعادة بناء البلاد بطريقة تحقق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة”.

