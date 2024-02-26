البرهان والمنفي يعقدان مباحثات ثنائية لتعزيز التعاون المشترك بين السودان وليبيا

متابعات: السوداني

عقد رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، اليوم اجتماعاً ثنائياً، تم فيه بحث تعزيز العلاقات الثنائية وسُبُـل دعم آفاق التعاون المشترك بين البلدين، بما يخدم مصلحة الشعبين الشقيقين.

واطلع البرهان، رئيس المجلس الرئاسي على تطورات الأوضاع في السودان، على خلفية تمرد مليشيا الدعم السريع الإرهابية على الدولة والذي نتج عنه استهداف للمدنيين وقتل الأبرياء العزل وتخريب للمؤسسات والمنشآت الحيوية ومشروعات البنية التحتية، مؤكداً أنه بالرغم من كل هذه الإنتهاكات التي مارستها هذه المليشيا الإرهابية، استجابت حكومة السودان للجلوس معها في منبر جدة من أجل إنهاء معاناة السودانيين، وتم التوصل في مايو الماضي لاتفاق تخرج بموجبه هذه القوات من منازل المواطنين لمواقع متوافق عليها، إلا أنها لم تمتثل لذلك وواصلت حربها على المواطنين الأبرياء – بحسب ما أورده إعلام مجلس السيادة.

وثمن البرهان، المواقف الإيجابية لدولة ليبيا تجاه السودان التي عبّر عنها الرئيس المنفي في المحافل الإقليمية والدولية والداعية والداعمة لوحدة السودان وأمنه القومي واستقراره ورفض التدخلات الخارجية السلبية في البلدين الشقيقين.

من جانبه، أكد المنفي وقوف ليبيا بجانب السودان ودعمه لوحدته وأمنه وسلامة أراضيه، مبيناً أن السودان يُعَـد دولة مهمة بالنسبة لليبيا، ولا يمكن التفريط في استقراره وتماسكه، وأضاف أن جهود ليبيا من أجل التوصل إلى السلام في السودان هي التزامٌ ومسؤوليةٌ تجاه هذا البلد الشقيق، مؤكداً أن هذه الجهود ستستمر حتى تؤتى ثمارها.

مشدداً أنهم يتطلعون إلى إحلال الاستقرار والسلام في السودان قريباً لما يمثله السودان من أهمية في المنطقة، ولما هو موعود به من خير كثير وازدهار ونمو وتطور.