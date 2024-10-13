البرهان يتفقد القوات الجوية ويشيد باحترافيتها

الخرطوم: السوداني

تفقد رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول عبد الفتاح البرهان، اليوم الأحد، القوات الجوية رافقه خلالها الفريق أول ياسر العطا عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام وعدد من القادة الميدانيين للقوات البرية والجوية، حيث طاف على أجنحة الطيران المختلفة التي تشارك في حرب الكرامة.

ولدى مخاطبته الضباط وضباط الصف والجنود، أشاد بالأدوار المتعاظمة التي تضطلع بها للقوات الجوية ومنسوبوها والأداء المتميز والمهنية والاحترافية العالية في مسارح العمليات المختلفة، مقدماً لهم التهنئة على الانتصارات التي تحققت في منطقة (جبل مويه) والتي كان لهم فيها الدور الأبرز.