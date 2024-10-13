تأجيل قمة دول حوض النيل

كتبت: سوسن محجوب

علمت (السوداني) أن قمة دول حوض النيل والمقرر لها يوم 17 أكتوبر الجاري في يوغندا، والتي كانت مخصصة لتحويل “المبادرة” إلى “مفوضية”، قد تم تأجيلها.

وأمس السبت، أعلن السودان ومصر أن “الاتفاق الإطاري التعاوني” في حوض النيل غير ملزم لأي منهما، حيث عقدت الهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل في البلدين برئاسة وزيرى الري، اجتماعاً يومي 11 و12 أكتوبر تباحث فيه الجانبان عدداً من القضايا ذات الصلة بمياه حوض النيل.

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، اليوم الأحد، دخول اتفاقية الإطار التعاوني “اتفاقية عنتيبي” حيز التنفيذ، لافتاً إلى أن الخطوة تمثل تتويجًا لرحلة طويلة نحو الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل، داعياً الدول غير الموقعة للانضمام إلى عائلة النيل، حتى نتمكّن معًا من تحقيق أهدافنا المشتركة في التنمية والتكامل الإقليمي.

وأضاف: “إن دخول اتفاقية إطار حوض النيل حيِّز النفاذ يعزز روابطنا كعائلة نيلية، ويضمن أنّ إدارة واستغلال مواردنا المائية المشتركة تعود بالنفع لصالح الجميع”.

وصادقت على اتفاق إطار حوض النيل كل من إثيوبيا وتنزانيا ويوغندا ورواندا وبوروندي وجنوب السودان مؤخراً على اتفاقية الإطار التعاوني المشترك التي تحدد مساهمات كل دولة من دول حوض النيل في نظام نهر النيل وإدارة مياهه، مقابل رفض السودان ومصر التوقيع عليها.