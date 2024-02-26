رئيس مجلس السيادة يلتقي دولة رئيس الوزراء الليبي

التقى رئيس مجلس السيادة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم، دولة رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة.

واطلع البرهان، الدبيبة على تطوُّرات الأوضاع في السودان على ضوء التمرُّد الذي قامت به مليشيا الدعم السريع المتمردة الإرهابية على الدولة والإنتهاكات الجسيمة التي قامت بها واستهدافها للمدنيين وانتهاج سياسة التدمير الممنهج للدولة السودانية واحتلالها منازل المواطنين ونهب ممتلكاتهم وممارسة التطهير العرقي.

من جانبه، أكد الدبيبة، حرصه على تحقيق السلام وإحداث الأمن والاستقرار في السودان وحل الأزمة التي يمر بها، لافتاً إلى الجهود المبذولة في هذا الصدد لصيانة أمن ووحدة البلاد.

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