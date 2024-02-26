وزير المالية: سرقة (٢.٧) طن ذهب من مصفاة الخرطوم

بورتسودان: السوداني

أعلن وزير المالية والتخطيط د. جبريل إبراهيم، عودة شركات التعدين الأجنبية التي غادرت السودان بسبب الحرب إلى ممارسة أنشطتها التعدينية.

وكشف خلال مؤتمر صحفي عقده عصر اليوم ببورتسودان، عن سرقة ٢ طن، و٧٠٠ كيلو ذهب من مصفاة الذهب بالخرطوم ولكنه لم يسمِ الجهة التي قامت بالسرقة، وقال إنها معلومة وهي الجهة التي قامت بكسر المصفاة.

وأكد حرص الحكومة السودانية على إجراء مسح جيولوجي حديث ستقوم به ألمانيا لمعرفة مخزون المعادن بالبلاد بما فيها اليورانيوم، حتى يتمكن السودانيون من الحصول على قروض بموجبها، وقال إنّ إنتاج الذهب في كل العالم تقوم به الحكومات، بينما يمثل التعدين الأهلي ٨٠% من إنتاج الذهب. وأضاف أنّ الحكومة تتواصل مع المُعدِّنين الذين غادروا البلاد للعودة إلى ممارسة أنشطتهم. وأوضح أن الذهب السوداني يمر عبر بوابات البلاد المختلفة وينتهي في أسواق دبي. وأشار إلى استئناف اللجنة الخاصة بالترتيب لإنشاء بورصة للذهب والمعادن لعملها والترتيب لإنشاء البورصة.