الخارجية الأمريكية تعلن تعين توم بيرييلو مبعوثًا خاصًا للولايات المتحدة إلى السودان

متابعات: السوداني

أعلن وزير الخارجية الامريكي، أنتوني بلينكن، اليوم عن تعيين توم بيرييلو مبعوثاً خاصاً للولايات المتحدة إلى السودان.

وقال بلينكن: “سيقوم المبعوث الخاص بيرييلو بتنسيق سياسة الولايات المتحدة بشأن السودان وتعزيز جهودنا لإنهاء الأعمال العدائية وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق ودعم الشعب السوداني في سعيه لتحقيق تطلعاته إلى الحرية والسلام والعدالة”.

وأضاف: “سيعمل المبعوث الخاص بيرييلو على تمكين القادة المدنيين السودانيين ودفع مشاركتنا مع الشركاء في أفريقيا والشرق الأوسط والمجتمع الدولي لصياغة نهج موحد لوقف هذا الصراع الذي لا معنى له، ومنع المزيد من الفظائع، وتعزيز المساءلة عن الجرائم التي ارتكبت بالفعل”.

واوضح بلينكن ان بيرييلو، ينضم مرة أخرى إلى الإدارة بعد أن عمل سابقًا كمبعوث خاص لمنطقة البحيرات الكبرى وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكممثل خاص للمراجعة الثانية للدبلوماسية والتنمية التي تجري كل أربع سنوات. كما أنه مثل منطقة الكونجرس الخامسة في فرجينيا.

ومضى في القول: “إن الخبرة الواسعة التي يتمتع بها المبعوث الخاص بيرييلو في قضايا السلام والأمن والعدالة الانتقالية في القارة الأفريقية وأجزاء أخرى من العالم جعلته قائداً في هذا العمل الحاسم. وبينما يتولى هذا الدور المهم، فإنه سيستفيد من خبرته التي تزيد عن عقدين من العمل في السلطة التنفيذية، والسلطة التشريعية، والمؤسسات المتعددة الأطراف، والمنظمات غير الحكومية”.

وتقدم بلينكن بالشكر للسفير جون جودفري على خدمته كسفير للولايات المتحدة لدى السودان مع انتهاء فترة عمله. وقال انه – أثناء الصراع الحالي، لعب دوراً فعالاً في تعزيز المصالح الأمريكية في السودان. مضيفاً: “وسيعمل السفير السابق دانييل روبنشتاين كقائم بالأعمال المؤقت للسودان كمدير لمكتب شؤون السودان، وسيعمل بشكل وثيق مع المبعوث الخاص بيرييلو، وكذلك فريق السودان في مكتب الشؤون الأفريقية”.