المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات: علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية ولن تثنينا المهاترات

متابعات: السوداني

قال المستشار الدبلوماسي لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، د. أنور قرقاش، إنّ بعض المحسوبين على جهات سودانية رسمية، يرمون التهم جزافاً ضد الإمارات، في أسلوب ممجوج لإعادة إنتاج الأزمات وللتنصل من المسؤولية.

وأضاف قرقاش عبر تغريدة له في حسابه الرسمي على منصة إكس: “علاقة الإمارات مع الشعب السوداني الشقيق تاريخية في كافة الظروف ولن تثنينا المهاترات عن العمل مع الشركاء لإيجاد حل سياسي عاجل يحفظ السودان واستقراره”.