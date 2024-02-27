السعودية تنفي انعقاد لقاء بين وزير التجارة السعوديّ ووزير الاقتصاد الإسرائيليّ

متابعات: السوداني

نفى مصدر سعودي مسؤول، المزاعم المتداولة على منصات التواصل الاجتماعي بانعقاد لقاء بين وزير التجارة السعودي وأحد المسؤولين الإسرائيليين في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وقالت وكالة الأنباء السعودية: “إشارة إلى مقطع الفيديو المتداول على منصات التواصل الاجتماعي حول لقاء وزير التجارة د. ماجد بن عبد الله القصبي بأحد مسؤولي الاحتلال الإسرائيلي، فقد نفى المصدر المسؤول انعقاد اللقاء المزعوم”.

واوضح المصدر إن الفيديو تم تصويره أثناء وقوف ماجد بن عبد الله القصبي مع وزيرة التجارة النيجيرية قبيل افتتاح أعمال المؤتمر الوزاري الثالث عشر لمنظمة التجارة العالمية في العاصمة الإماراتية أبوظبي.

وأضاف المصدر المسؤول أن شخصا تقدم للسلام على الوزير وبعد ذلك عرف بنفسه على أنه وزير الاقتصاد في حكومة تل أبيب دون سابق معرفة بهوية الشخص.

وأكد المصدر موقف المملكة الثابت من القضية الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني ضد العدوان الإسرائيلي.