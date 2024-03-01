لجان مقاومة ود مدني: مليشيا الدعم تحشد للهجوم على المناقل

الخرطوم: السوداني

قالت لجان مقاومة ود مدني، إن مليشيا الدعم السريع تخطط للهجوم على المناقل.

وأوضح بيان للجان مساء اليوم الخميس: “شهدنا ورصدنا خلال الأيام القليلة الماضية تحركات مكثفة وحشوداً كبيرة من قبل مليشيا الدعم السريع تتجه نحو مدينة المناقل بولاية الجزيرة. وخلال هذه التحركات قامت هذه المليشيا باقتحام العديد من القرى بالقرب من طريق (المناقل – سنار) الترابي، كما قامت هذه المليشيا بنصب ارتكازات مكثفة في طريق (الحصاحيصا – المناقل)”.

وتابع البيان: “هذا مؤشر واضح بنية وتخطيط مليشيا الدعم السريع للهجوم على مدينة المناقل، وارتكاب المزيد من المجازر والانتهاكات وجرائم الحرب ضد المدنيين التي لم يسلم منها كل مواطني القرى التي مروا بها حتى الآن”.