وزير الداخلية المصري: الأيام القادمة ستشهد تبسيط إجراءات الإقامة للسودانيين وإنجازها بأسرع ما يمكن في مكاتب الجوازات المنتشرة بالعاصمة والمحافظات

القاهرة: السوداني

التقى اليوم بوزارة الداخلية المصرية اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف، بنظيره اللواء محمود توفيق عبد الجواد، وزير الداخلية المصري، وهدف اللقاء إلى نقل هموم ومشاكل السودانيين بجمهورية مصر والعمل على معالجتها مع السلطات المصرية.

وأكد الوزير المصري، عن بالغ تقديره للسودان حكومة وشعباً، مضيفاً أن الزيارة تعتبر فرصة للتعرف على إمكانيات ومقدرات الشرطة المصرية والتي ستكون جاهزة للسودان في أي وقت.

وقال إعلام الشرطة إنّ اللواء (م) سايرين، عبر عن شكر السودان للحكومة المصرية على ما قدمته للسودانيين من تسهيلات مكنت من استضافة أعداد مقدرة وصلوا إلى مصر بسبب الحرب، مضيفاً أنّ مشاكل السودانيين الآن تتمثل في البطء الشديد في إجراءات الحصول على تأشيرة الدخول إلى مصر وأن عدد التأشيرات الممنوحة لا يتناسب مع عدد الطالبين الشئ الذي دفع أعداداً كبيرة منهم إلى اللجوء إلى التهريب وهي ظاهرة غير مرحب بها وقد تعرض عدد كبير من المواطنين للخطر وفقدوا أرواحهم بسبب الحوادث لوعورة الطريق وخطورته، مطالباً بإجراءات استثنائية لكبار السن والأطفال والنساء للحصول على تأشيرة الدخول، منادياً بفتح منفذ للجالية السودانية بالنظر لحجمها بين الجاليات الأخرى وزيادة فترة الإقامة.

وعلى ذات الصعيد، أشار وزير الداخلية المكلف إلى ضرورة فتح مؤسسات التدريب المصرية للشرطة السودانية بعد أن أقدم التمرد على تدمير مواعين التدريب وتخريبها.

وزير الداخلية المصري عبر عن سعادته بالزيارة، وتمنى لو كانت لفترة أطول لتشمل كل الموضوعات التي تهم الوزارتين، وقدم الدعوة الرسمية لوزير الداخلية لزيارة مصر، وفيما يتصل بإجراءات الإقامة أفاد وزير الداخلية المصري أن الأيام القادمة ستشهد تبسيطاً للإجراءات وإنجازها بأسرع ما يمكن، منادياً السودانيين بإكمال الإجراءات في مكاتب الجوازات المنتشرة بالعاصمة والمحافظات، وأفاد أنّ توجيهاتهم ستصدر تسعد السودانيين.

وعن تأشيرة الدخول، أوضح وزير الداخلية المصري أن بط الإجراءات سببه إجراءات الفحص الضرورية لاستيفاء شروط التأشيرة، ووعد بتسهيل الإجراءات لضمان حصول أكبر عدد من السودانيين على التأشيرة في وقت وجيز.

وعن التدريب، أوضح وزير الداخلية المصري أنهم جاهزون لاستقبال طلاب كلية الشرطة وأكاديمية الشرطة وكل الدورات التدريبية المتخصصة متى ما طلب السودان ذلك، كما أبدى الاستعداد لزيادة المنح الدراسية الخاصة بالشرطة السودانية.

السفير محمد عبد الله القائم بأعمال السفارة السودانية، عبر عن شكر السودان وتقديره للحكومة المصرية، وأضاف أنهم على تواصل شهري مع المسؤولين بوزارة الداخلية المصرية، وعبر عن رضائه بمخرجات هذه اللقاءات.

ووجّـه وزير الداخلية المصري بتشكيل آلية تضم المختصين بوزارة الداخلية المصرية والسفارة السودانية والداخلية السودانية للتوافق حول الإجراءات فيما يختص بالتأشيرات والإقامة.

وأضاف الوزير المصري أنّ وجود السُّودانيين لا يُشكِّل عبئاً على دولة مصر.