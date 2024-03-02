كلية الطب بجامعة الخرطوم تحيي الذكرى المئوية لإنشاءها

القاهرة: السوداني

احيت كلية الطب بجامعة الخرطوم الذكرى المئوية لإنشاءها، وذلك في بيت السودان بالقاهرة، برعاية السفارة السودانية في مصر. وشرف الحفل وزير الصحة الاتحادي، د. هيثم محمد إبراهيم، وبحضور البروفيسور عماد الدين عرديب، مدير جامعة الخرطوم ولفيف من أساتذة وطلاب الكلية وعمداءها السابقين والخريجين من مختلف الدفعات.

وحيا د. هيثم محمد إبراهيم وزير الصحة الاتحادي الرعيل الأول من مؤسسي وخريجي كلية الطب بجامعة الخرطوم مشيداً بدورها الوطني الكبير في شتى مجالات الحياة وليس الطبي فقط، مشيراً لدورها في رفد كل دول العالم بالأطباء المميزين.

ودعا وزير الصحة خريجي كلية الطب لإعادة إعمارها بعد انتهاء حرب تمرد مليشيا الدعم السريع على الدولة والقوات المسلحة السودانية، واعداً بالاحتفال بهذه المناسبة قريباً داخل أسوار الجامعة بعد إنتهاء الحرب.

من جانبه قدم د. مرتضى علي عثمان المستشار الثقافي بالسفارة السودانية بالقاهرة التهنئة لمنسوبي وخريجي كلية الطب بجامعة الخرطوم بمناسبة الذكرى السنوية ناقلاً تهاني سعادة السفير د. محمد عبدالله التوم القائم بأعمال سفارة جمهورية السودان لدى مصر ووزير التعليم العالي والبحث العلمي في السودان البروفيسور محمد حسن دهب مشيراً لأن جامعة الخرطوم من أوائل المؤسسات التعليمية بالسودان التي عملت على توفيق أوضاع طلابها وانعقاد امتحاناتها بالقاهرة بالتنسيق مع المستشارية الثقافية بالسفارة السودانية بالقاهرة.

واسترجع البروفسور عماد الدين عرديب مدير جامعة الخرطوم تاريخ إنشاء الكلية التي بدأت بكلية كتشنر الطبية في ٢٩ فبراير ١٩٢٤ بعدد ٧ طلاب يدرسون ٤ سنوات والآن أصبح عدد طلاب الدفعة ٣٢٠ طالب وطالبة يدرسون ٦ سنوات، مشيراً لاستمرارها بالاحتفاظ بتميزها وأنها لازالت قِبلة للطلاب المميزين في السودان وواصلت جهدها في خدمة المجتمع والبحث العلمي بالإضافة إلى التعليم الطبي معدداً مستشفياتها التعليمية والمرجعية والخدمية ودورهم في خدمة انسان السودان.

وفي كلمتها في المناسبة ترحمّت البروفيسور إلهام محمد عمر نائب عميد كلية الطب رئيس لجنة العيد المئوي على شهداء الوطن وأمنّت على دور الخريجين الكبير في دعم الكلية مادياً وعلمياً ودعتهم للتجهيز لمرحلة الإعمار قريباً بإذن الله وأكدت أن اللجنة بدأت للتجهيز للاحتفال قبل قرابة العامين ليليق بالمناسبة ولكن تأجلت الاحتفالات لتكون في السودان وداخل حرم الكلية قريباً إن شاء الله وأنهم اليوم تجمعوا فقط لإحياء الذكري المئوية.

وشملت فقرات الحفل كلمات لكل من البروفسور علي حبور من كلية الطب بجامعة الجزيرة نيابة عن كليات الطب بالجامعات الأخرى و البروفسور سليمان صالح فضيل عميد الكلية الأسبق والبروفسور محمد أحمد الشيخ مدير جامعة الخرطوم الأسبق والبروفسور عبدالرؤوف شرفي نيابة عن دفعة العام ١٩٧٤ الذهبية والبروفسور الزين كرار عميد الدراسات العليا الأسبق وممثل طلاب الدفعة رقم ١٠٠ وممثل رابطة طلاب كلية الطب، بالإضافة إلى فقرات تاريخية وتوثيقية لكل من د. طارق الهد ودكتور عزان سعيد.