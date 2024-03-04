نقابة الصحفيين تُدين حملة عنيفة يتعرّض لها الصحفي لؤي عبدالرحمن من مواقع محسوبة على الدعم السريع

الخرطوم: السوداني

أدانت نقابة الصحفيين السودانيين بشدة، الحملة العنيفة التي يتعرّض لها الصحفي لؤي عبد الرحمن من صفحات بمواقع التواصل الاجتماعي تتبع للدعم السريع.

وقال بيان للنقابة اليوم الاثنين: “امتداداً لحملات الاستهداف المتوالية ضد الصحفيين والصحفيات منذ تفجُّر حرب أبريل بالسودان، رصدت النقابة تعرض الصحفي لؤي عبد الرحمن لحملة عنيفة مؤخراً بمواقع التواصل الاجتماعي”.

وتابع البيان: إن “الحملة السيبرانية المغرضة التي ظهرت بكثافة على صدر صفحات محسوبة على الدعم السريع لبست أشكالاً متعددة من إشانة السمعة والتصنيف واغتيال الشخصية، وبلغت الحملة درجة عالية من الفجور بتوجيه اتهامات شديدة الخطورة بحق الصحفي لؤي عبد الرحمن ودمغه بالانتماء إلى إحدى الجماعات المصنفة دولياً بأنها جماعة إرهابية متطرفة، الأمر الذي يُشكِّل خطورة بالغة على أمن وسلامة الصحفي لؤي عبد الرحمن ويُعرِّض حياته للخطر”.

وأدانت النقابة بأشد العبارات، الحملات التي تشنها جهات معلومة، واستهداف الصحفيين الذين يعملون في ظروف بالغة التعقيد للقيام بأداء رسالتهم تجاه الرأي العام المحلي والعالمي، بنقل ما يدور من مجريات وما يتعرّض له السودانيون خلال الحرب العبثية التي تدور رحاها في البلاد.

وأكدت النقابة أنها ظلت تنادي منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع بإبعاد الصحفيين عن دائرة الصراع وتصفية الحسابات بين طرفي الحرب.