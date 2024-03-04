الخلية الأمنية المشتركة تشن مُداهمة على تُجّار العُملة في بورتسودان

بورتسودان: السوداني

شنّت قوة الخلية الأمنية المشتركة في بورتسودان، مُداهمةً ليليةً لمناطق نشاط تُجّار العُملة بالسوق الرئيسي، وضبطت عدداً من المُتعاملين بالنقد الأجنبي خارج القنوات الرسمية، بحوزتهم عدد مقدر من العُملات الصعبة، وتَـمّ ضبطهم وإحضارهم لمبنى الخلية الأمنية لمُواصلة التحري، تمهيداً لاستكمال الإجراءات القانونية والجنائية تجاه المضبوطين.

وقالت الشرطة إنّ المُداهمة تأتي في إطار مُواصلة الخلية في خُططها لمحاربة الظواهر السالبة والنشاط الإجرامي الهدّام وفق مُوجِّهات لجنة أمن الولاية، وبمُتابعة مُباشرة من السيد قائد منطقة البحر الأحمر، وإشراف رئيس شُعبة استخبارات قيادة المنطقة.

️الجدير بالذكر أنّ ظاهر تجارة العملة نشطت في الفترة الأخيرة، مما أثّر سلباً على ارتفاع أسعار عدد من العملات مقابل الجنيه السوداني، الذي انعكس على زيادة أسعار الكثير من السلع.

️كما واصلت القوة، عملها بالمرور ومراجعة التواجد المريب في أسواق الأحياء الكبرى (سوق أبو حشيش وسوق هدل وسوق ديم عرب وسوق ديم مدينة)، وقبضت على عدد من المشتبه بهم وإحضارهم لمبنى الخلية لاستكمال التحريات الأمنية.