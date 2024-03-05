الموارد المعدنية: قفزةٌ كبيرةٌ في إنتاج الذهب بالشمالية

دنقلا: السوداني

كشفت الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الشمالية، عن زيادة كبيرة في إنتاج الولاية من معدن الذهب وإقبال غير مسبوق لحركة الصادر عبر القنوات الرسمية.

وأكد مدير عام الشركة السودانية للموارد المعدنية، محمد طاهر عمر، التزامه بحلحلة حل الإشكاليات التي تُواجه نشاط التعدين بالولاية الشمالية، وتهيئة البيئة للشركات العاملة في مجال التعدين لزيادة الإنتاح ودعم الخزينة العامة للدولة. واستعرض طاهر، مُجمل القضايا المتعلقة بنشاط التعدين بالولاية الشمالية.

وقال خلال زياته للولاية، إنّ الزيارة تأتي لرفع وتعزيز مُستوى التعاون والتواصل المشترك ما بين الشركة وحكومة الولاية الشمالية لتجويد وتطوير قطاع التعدين، وأضاف: “الولاية ستشهد طفرةً كبيرةً في القطاع في الفترة المقبلة، والبلاد تعول كثيراً على هذا القطاع المُهم في ظل الظروف الماثلة”.

وأكد والي الولاية الشمالية، عابدين عوض الله، مساهمة قطاع التعدين في جميع الخطط والبرامج والمشروعات التنموية للولاية، وتنفيذ عدد كبير مع مشروعات المسؤولية المجتمعية للمجتمعات المستضيفة للصناعات والأنشطة التعدينية، وقال إنّ الزيارة تعزز من التعاون والتنسيق المشترك على المستويين الاتحادي والولائي والمؤسسات والجهات ذات الصلة، وأضاف: “هنالك مساع لحكومة الولاية بالتعاون والتنسيق مع مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية وشركاء العملية التعدينية، من أجل زيادة الإنتاج وتعظيم إيرادات التعدين في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد”.

وكشف مدير مكتب الشركة السودانية للموارد المعدنية بالولاية الشمالية، عبد الرحمن محجوب النضيف، عن زيادة كبيرة في إنتاج الولاية من معدن الذهب وإقبال غير مسبوق لحركة الصادر عبر القنوات الرسمية، في أعقاب حزمة الإجراءات التي اتخذتها الشركة مؤخراً، مشيراً إلى جهود حكومة الولاية واهتمامها بالارتقاء بقطاع التعدين والاستفادة من عائداته في تنمية ونهضة الولاية وخدمة إنسانها، وإلى مستوى التعاون والتنسيق بين مكتب الشركة ومؤسسات وقطاعات وفعاليات الولاية المختلفة. وتعهّد النضيف ببذل المزيد من الجهود لتنفيذ كل الخُطط والبرامج والمشاريع التي من شأنها زيادة وتعظيم الإيرادات والرقابة والإحاطة الكاملة بالمنتج وتطوير قطاع التعدين بالولاية الشمالية.