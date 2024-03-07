(السوداني) تنشر مشروع القرار البريطاني بمجلس الأمن للوقف الفوري للأعمال العدائية بالسودان

نيويورك: متابعات

دعا مشروع القرار البريطاني بمجلس الأمن الدولي لوقف الأعمال العدائية في السودان فوراً قبل شهر رمضان المعظم.

وينص مشروع القرار الذي حصلت عليه “السوداني” ومن المتوقع تأجيل مناقشته اليوم لوقتٍ لاحقٍ للوقف الفوري للأعمال العدائية قبل شهر رمضان ودعوة أطراف النزاع بالسودان إلى السعي لإيجاد حل مستدام للصراع من خلال الحوار.

ويطالب مشروع القرار بإزالة أي عوائق وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق، بما في ذلك عبر الحدود وعبر خطوط التماس، والامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي وإعلان جدة.

ويشجع مشروع القرار البريطاني، المبعوث الشخصي للأمين العام إلى السودان، رمطان لعمامرة، على استخدام مساعيه الحميدة مع الأطراف والدول المجاورة، لاستكمال وتنسيق جهود السلام الإقليمية.

ويحث جميع الدول الأعضاء على الامتناع عن التدخل الخارجي الذي يسعى إلى إثارة النزاع وعدم الاستقرار، والعمل بدلاً من ذلك على دعم الجهود الرامية لتحقيق سلام دائم، وتذكير جميع أطراف النزاع والدول الأعضاء بالتقيد بالتزاماتها بالامتثال لتدابير حظر الأسلحة على النحو المنصوص عليها في الفقرتين 7 و8 من القرار 1556 (2004).

كما يحث على مواصلة وتعزيز تنسيق الجهود الإقليمية والدولية لتسهيل إنهاء الصراع واستعادة انتقال ديمقراطي شامل ودائم بقيادة مدنية، ورحّـب بتعيين فريق رفيع المستوى للاتحاد الأفريقي معني بالسودان والاتحاد الأفريقي والتزام الاتحاد بالعمل مع شعب السودان لإنهاء القتال ووضع عملية نحو سلام دائم وشامل وديمقراطية وعدالة في السودان.

ويؤكد مشروع القرار، الالتزام القوي بسيادة السودان ووحدته واستقلاله وسلامة أراضيه.

ويعرب عن القلق البالغ إزاء انتشار العنف والحالة الإنسانية الكارثية والمتدهورة وانعدام الأمن الغذائي خاصة في دارفور، والانزعاج إزاء التقارير المستمرة عن انتهاكات القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، بما في ذلك العنف الجنسي.

ويشجع السلطات السودانية على مواصلة العمل في شراكة وثيقة مع مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية والمنظمات غير الحكومية الدولية لضمان وصول المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة إلى المحتاجين.