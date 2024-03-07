الأمين العام يدعو لوقف الأعمال العدائية في السودان خلال شهر رمضان: حان الوقت لإسكات البنادق

نيويورك: متابعات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، اليوم الخميس، طرفي النزاع في السودان إلى وقف إطلاق النار خلال شهر رمضان، واحترام “قيم” الشهر.

وقال غوتيريش خلال اجتماع لمجلس الأمن الدولي “بعد أيام قليلة يبدأ شهر رمضان المبارك. لذا أوجه اليوم نداءً من هذه القاعة. أدعو جميع الأطراف في السودان إلى احترام قيم رمضان من خلال وقف الأعمال العدائية بمناسبة شهر رمضان”.

وأضاف: “هذا الوقف للأعمال القتالية يجب أن يؤدي إلى توقف القتال بشكل نهائي في جميع أنحاء البلاد، ورسم طريق محدد نحو السلام الدائم للشعب السوداني”.