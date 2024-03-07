الدقير يرحب بإعلان موافقة البرهان على وقف العدائيات في رمضان

الخرطوم: السوداني

رحّـب رئيس حزب المؤتمر السوداني عمر الدقير بإعلان مندوب ⁧‫السودان‬⁩ في ⁧‫الأمم المتحدة، موافقة الفريق أول عبد الفتاح ⁧‫البرهان‬⁩، على وقف العدائيات خلال ⁧‫رمضان المبارك، واعتبره موقفاً يستحق الإشادة والترحيب مقروناً مع التأكيد الإيجابي السابق من قائد ⁧‫قوات الدعم السريع‬⁩ على استعداده لوقف العدائيات دون قيدٍ أو شرطٍ عبر التفاوض مع القوات المسلحة حسب ⁧‫إعلان أديس أبابا‬⁩ الموقع بين ⁧‫الدعم السريع‬⁩ وتقدم‬⁩.

وقال الدقير في تغريدة على منصة إكس اليوم الخميس: إن “هذا الترحيب يجعلنا نتفاءل بإمكانية توافق الطرفين على وقف العدائيات، وبالتالي تخفيف حدة الكارثة الإنسانية التي تعصف بالسودانيين، ولعلّ أيام الشهر الفضيل تكون سانحة طيبة لتهدئة النفوس وتبريد الرؤوس الحامية وخفض كافة أنواع التصعيد من أجل الانتصار للوطن بقطع دابر فتنة الحرب وخلاص شعبنا من ويلاتها وتداعياتها وفتح الطريق للحل السياسي السلمي المفضي لتوافق السودانيين على إعادة بناء وطنهم على قواعد سليمة وراسخة”.

‏وتابع الدقير: “من الأفضل أن تقوم لجنة وطنية متفق عليها – خلال الأيام الثلاثة القادمة – بتيسير تواصل الطرفين لإنجاز اتفاق وقف العدائيات خلال شهر رمضان المبارك وكيفية تنفيذه ومراقبته، وإن تعذر ذلك فيمكن أن يكون التواصل عبر ميسري ⁧‫منبر جدة‬⁩ أو عبر المبعوث الخاص للأمم المتحدة للسودان”.