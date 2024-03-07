تقدم تلتقي الآلية الأفريقية وتطرح مقترح خارطة طريق لإنهاء الحرب

الخرطوم: السوداني

التقى اليوم الخميس وفد من تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” بالآلية الأفريقية رفيعة المستوى التي يرأسها السيد محمد بن شمباز، وذلك بمقر الاتحاد الأفريقي بأديس أبابا، قدمت خلالها مقترح خارطة طريق لإنهاء الحرب.

وقدم وفد تقدم، شرحاً وافياً للآلية حول العمل الذي تقوم به التنسيقية من أجل بناء أوسع مظلة للقِـوى المدنية الديمقراطية المناهضة للحرب، وعن سير العمل في الإعداد للمؤتمر التأسيسي في القريب العاجل.

استعرض وفد تقدم بشكل مستفيض الأوضاع الإنسانية الكارثية في السودان، والانتهاكات المروعة التي ترتكبها أطراف النزاع في حق المدنيين العُزّل، وشدد الوفد على أهمية استنهاض المجتمع المحلي والإقليمي والدولي للاستجابة الفعالة لمعالجة الأوضاع الإنسانية في البلاد.

وبحسب بيان للجنة الإعلام، قدم وفد تقدم مقترح خارطة طريق إنهاء الحرب وإعلان المبادئ والتي طورتها تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية “تقدم” في أواخر نوفمبر الماضي، وناقش محتواها بشكل مستفيض مع الآلية، وشدد على أهمية إطلاق عملية سياسية مملوكة للسودانيين تخاطب جذور الأزمة، وتنهي الحرب، وتُعيد تأسيس الدولة على أساس مدني ديمقراطي يستكمل مسار ثورة ديسمبر المجيدة.

وأكد وفد الآلية الأفريقية رفيعة المستوى على تقديره البالغ للعمل الذي تقوم به “تقدم”، وقال إنهم في مرحلة المشاورات الأولية حول كيفية بداية عملية سياسية توقف الحرب وتخاطب جذورها، وأمّـن الطرفان على استمرار التشاور بينهما بصورة لصيقة تسرع من جهود إنهاء الحرب وبناء السلام في السودان.